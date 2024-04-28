Turgutluspor direnemedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off'u garantileyen Turgutluspor sahasında geçen hafta şampiyonluğa ulaşan Batman Petrol'e 3-2'lik sonuçla yenildi. Konuk takım 21. dakikada Akın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kasaba'nın beraberlik çabaları sonuç vermezken Batman Petrolspor 76'da Nurettin'in golüyle rahatladı: 0-2. Ancak pes etmeyen Turgutlu, 83'te Noyan'la farkı 1'e indirdi: 1-2. Noyan bu kez 85'te sahne aldı ve tabela 2-2'ye geldi. Tunç Murat 90. dakikada Batman Petrolspor'a kritik galibiyeti getiren isim oldu. Sezonun son maçını 3-2 kazanan Batman Petrolspor 2'nci Lig'e yükseldi. Turgutluspor ise sezonu 47 puanla 4'üncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta Efeler 09'un rakibi oldu.