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Haberler Spor Bodrum potada kahroldu

Bodrum potada kahroldu

HABER MERKEZİ
Bodrum potada kahroldu
Basketbol Süper Ligi'ne Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'un tarihteki ilk temsilcisi olarak geçen yıl yükselen Çağdaş Bodrum Spor, tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Bodrum Spor Salonu, Basketbol Federasyonu'nun tribün yönetmeliğine aykırı olduğu için iç saha maçlarını Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oynamak zorunda kalan Bodrum ekibi zorlu ligde direnemedi. Ligde son 8 haftada yalnız kendisi gibi ilk yılında küme düşen Samsunspor'u yenebilen Çağdaş Bodrumspor, önceki günkü 87-67'lik Manisa BŞB yenilgisiyle lige havlu attı.
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