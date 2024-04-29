Bucaspor 1928 diş geçiremedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında üçüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 deplasmanda konuk olduğu Afyonspor'la 0-0 berabere kaldı. Son iki haftada art arda aldığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisine düşen ve Play-Off'a gözünü diken İzmir temsilcisi, yaşadığı kayıpla 3. sıradaki yerini de tehlikeye attı. Sarı-lacivertliler maç boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, 75'te Nizamettin ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aldığı beraberlikle puanını 70'e çıkaran sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi 1461 Trabzon ise kazanırken puanını 69'a yükseltti ve fark 1'e indi. Bucaspor 1928 üçüncü sıradaki yerini korumak için gelecek hafta seyircisiz oynayacağı Diyarbekirspor maçında kazanmaktan başka şansı kalmadı.