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Haberler Spor KSK evinde çok farklı

KSK evinde çok farklı

HABER MERKEZİ
KSK evinde çok farklı
Basketbol Süper Lig'de sahasında Ege derbisinde Merkezefendi Belediyespor'u 97-73 yenen Pınar Karşıyaka evinde çok farklı. İlk 4 içindeki yerini garantileyen Kaf-Kaf, Denizli ekibini de yenerek sahasındaki üst üste 4. galibiyetini elde etti. Evindeki son yenilgisini 10 Şubat 2024'te Darüşşafaka önünde alan yeşil-kırmızılılar, Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji ve Samsunspor'u yenmeyi başarmıştı. İzmir ekibinin Merkezefendi maçında McCollum; 23 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle maçın yıldızı olmuştu. Pınar Karşıyaka, normal sezonu Manisa BŞB deplasmanıyla tamamlayıp Play-Off'ları bekleyecek.
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