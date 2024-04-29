KSK evinde çok farklı

Basketbol Süper Lig'de sahasında Ege derbisinde Merkezefendi Belediyespor'u 97-73 yenen Pınar Karşıyaka evinde çok farklı. İlk 4 içindeki yerini garantileyen Kaf-Kaf, Denizli ekibini de yenerek sahasındaki üst üste 4. galibiyetini elde etti. Evindeki son yenilgisini 10 Şubat 2024'te Darüşşafaka önünde alan yeşil-kırmızılılar, Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji ve Samsunspor'u yenmeyi başarmıştı. İzmir ekibinin Merkezefendi maçında McCollum; 23 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle maçın yıldızı olmuştu. Pınar Karşıyaka, normal sezonu Manisa BŞB deplasmanıyla tamamlayıp Play-Off'ları bekleyecek.