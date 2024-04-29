Manisa FK nefes aldı

Trendyol 1. Lig'de son haftalara düşme korkusuyla giren Manisa FK, 32. haftada düşme hattındaki Adanaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar kritik maçta 7. dakikada öne geçti. Sağ kanatta gönderilen ara pasında savunma arkasına hareketlenen Diallo, içeriye yerden bir orta açtı. Sandro Lima'nın üzerinden atladığı topa Oğuz'un gelişine plasesi ağlarla buluştu. 27'de sağdan yapılan ortada Manisa kalecisi Erhan'ın uzaklaştıramadığı topa arka direkte Fernandes gelişine vurdu ve top ağlara gitti: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 57'de Adana atağında ceza sahası önüne yapılan ortada Oberlin'in gelişine şutu savunmadan geri döndü. Devamında tehlike uzaklaştırıldı. 62'de Manisa FK atağında sol kanattan yapılan ortada Sandro Lima'nın arka direkteki kafa vuruşu üstten auta gitti. Maçın son yarım saatinde iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. Kulakları diğer karşılaşmalarda olan iki takımın futbolcuları da kontrollü bir oyunu tercih etti ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla puanını 37 yapan Manisa FK, son 2 haftaya düşme hattının 4 puan üzerinde girmiş oldu. 33 puana yükselen Adanaspor ise düşme hattından çıkamadı.