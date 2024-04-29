Menemen FK 7 bitirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Menemen FK, taraftarı önünde konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor'u 7-1 yendi. Karşılaşmaya çok istekli ve hızlı başlayan İzmir temsilcisi Kemal (4), Mertcan, Özkan ve İsmail'in ayağından bulduğu gollerle hanesine üç puanı yazdırırken, 5. sırada başladığı haftayı 4. sırada tamamladı ve Play-Off maçlarında ev sahibi avantajını almak için kritik bir galibiyete imza attı. 14'te Burak'ın pasında Kemal çok şık bir dönüşün ardından plaseyle topu ağlara gönderdi: 1-0. 17'de Hakkı'nın ortasında Kemal tekrar sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 20'de kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Mertcan Açıkgöz skoru 3-0'a taşıdı.

KENDİ BAŞLADI KENDİ BİTİRDİ

29'da konuk ekipten Furkan kırmızı kart gördü. 33'te ceza sahasında topla buluşan Kemal'in içeri çevirdiği topa Özkan dokundu: 4-0. 45'te konuk ekipte Berat karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 4-1. 59'da İsmail sahneye çıkarken takımının 5. golünü kaydetti ve bu sezon ağları ilk kez sarstı: 5-1. Ağları iki kez sarsan Kemal 81'de hat-trick'e imza atarken, 89'da yine sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti: 7-1.

KEMAL RÜZGAR KRALLIĞA KOŞUYOR

Sarı-Lacivertlilerin deneyimli forveti Kemal Rüzgar gol krallığına koşuyor. Geçen sezon Şanlıurfaspor'da gol kralı olmayı başaran 28 yaşındaki santrafor, dün Belediye Derincespor karşısında tam 4 gol birden kaydederek 18 olan gol sayısını 22'ye yükseltti. Gol krallığı sıralamasında 19 gol atan Amed Sportif forması giyen Berk İsmail'i geride bırakan Kemal, ilk sıraya yükseldi.