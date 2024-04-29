Süper Lig’e hoş geldin Göztepe! Efsane geri döndü

Trendyol 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Göztepe, dün Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladığı G.Birliği'ni 2-0 yenerek bitime iki hafta kala Süper Lig'e çıkışını ilan etti. Sarı-kırmızılılar, maça oldukça etkili başladı. 5. dakikada Messaoudi, Yiğit Efe'den kaptığı topla boş pozisyonda ceza alanına girdi. Vuruşunda kaleci Ertuğrul'u geçemedi. 14'te Celil'in kornerinde kaleci Ertuğrul topu yumrukladı. Dönen topu Yalçın tamamladı ancak top auta çıktı. 41'de Dennis'in pasında Romulo kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya pozisyonda mutlak golü kaçırdı. 45+3'te Messaoudi'nin pasında Yalçın çaprazdan çerçeveyi bulamadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

65'te Ensar'ın şutunda top üstten dışarı gitti. 77'de Doğan'ın pasında topu alan Fıratcan çalımlarla ilerledi. Genç futbolcu ceza alanına girer girmez müthiş bir vuruşla kaleci Ertuğrul'u mağlup etmeyi başardı: 1-0. 90+3'te Kubilay'ın sol kanattan ortasında Lundqvist topa gelişine sert bir vuruş yaparak maçın skorunu belirledi: 2-0. Sarı-kırmızılılar bu skorla iki yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e adım attı.

Maçın son düdüğü ile birlikte oyuncular karşılıklı oynayıp Süper Lig zaferini kutladı.

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen karşılaşmanın ardından saha içinde bir araya geldi ve objektiflere poz verdi. Bulgar teknik adam sarı-kırmıgeldi kırmızılı oyuncuların isteğiyle üçlü çektirdi.

FUTBOLCULARDAN SULU KUTLAMA

Süper Lig'e 2 yıl sonra dönmeyi garantileyen Göztepe'de oyuncular basın toplantısında teknik direktör Stanimir Stoilov'a sulu kutlama yaptı. Maç sonu basın toplantısında Stoilov açıklama yaptığı sırada toplantı odasını basan sarı-kırmızılı futbolcular, suya boğdukları Bulgaristanlı hocayı şampiyonluk şarkıları söyledi. Stoilov, futbolcuların sürprizinin ardından toplantıya ıslak bir şekilde devam etti.

RASMUS ANKERSEN BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Türk futbolunda ilk yabancı başkan olarak tarihe geçen Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve kurmayları tarihi günde büyük heyecan yaşadı. Rasmus Ankersen maç boyunca yerinde duramazken Süper Lig sevincini doyasıya yaşadı.

FIRATCAN'DAN İKİ YIL SONRA TARİHİ GOL

Dünkü maça yedek kulübesinde başlayan ancak Tarkan'ın sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyuna giren Fıratcan Üzüm, 77. dakikada attığı golle takımını sevince boğdu. En son golünü Adana formasıyla 9 Mayıs 2022'de atan oyuncu iki yıl sonra anlamlı bir gole imza attı.

YER SARI GÖK KIRMIZI

Göztepe taraftarları uzun maraton sonrasında Süper Lig sevinci yaşayan takımlarının başarısını doyasıya kutladılar. Karşılaşmadan önce Susuzdede Parkı'nın önünde bir araya gelerek Gürsel Aksel Stadı'na giden sarı-kırmızılı ekibe gönül verenler, marşlar ve bestelerle izleyenleri kendine hayran bırakan bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Meşaleler, davullar ve atkılarla görsel şölen oluşturan taraftarlar, hep bir ağızdan Göztepe marşları söylediler. Taraftarlar, Güzelyalı'da adeta karnaval havası oluşturdu.

MEDCEZİR'LE BAŞLADI

Gürsel Aksel Stadı'nda da gelenekselleştiği üzere sanatçı Levent Yüksel'in Medcezir şarkısının hep bir ağızdan söylenmesinin ardından taraftarlar, özel bir koreografi sundu. Tüyleri diken diken eden görsel şov, izleyenleri mest etti. İlk düdükle beraber sarı-kırmızılılar, takımlarına büyük destek verdi. Göz-Göz, Süper Lig biletini alınca coşku katlanarak arttı. Futbolcular, teknik heyet, yönetim ve taraftarlar zaferin mutluluğunu yaşarken, kutlamalar Güzelyalı sokaklarına taştı. Taraftarlar geç saatlere kadar zafer şarkıları ile sokakları inlettiler.

ALTAY'LA KÜME DÜŞTÜ GÖZ-GÖZ İLE ÇIKTI

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, iki İzmir ekibinde de iki farklı duyguyu yaşadı. 2021- 2022 sezonunda Altay ile Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşme üzüntüsünü yaşayan Polonyalı eldiven, iki yıl sonra Göztepe formasıyla Türkiye'nin devler arenasına geri döndü.

DEV EKRANDAN MAÇI İZLEDİLER

Göztepe'nin Süper Lig'e çıkışını ilan ettiği G.Birliği maçı biletleri hafta içinde satışa çıkar çıkmaz 5 dakika içinde tamamen tükenmişti. Uygulama üzerinden satışa çıkan biletleri alamayan on binlerce taraftar, dışarda kalarak dün Gürsel Aksel Stadı'na giremedi. Ancak Göztepe Kulüp Binası'nın önünde yer alan alana kurulan dev ekran sayesinde, tarihi maçta statta yerini alamayan taraftarlar maçı izleme imkanı buldu.

Göztepe'nin savunma oyuncusu Atınç Nukan karşılaşmanın ardın- 17 dan gözyaşlarını tutamadı. 81. dakikada Romulo'nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki tecrübeli isim son düdükle birlikte mutluluk gözyaşları döktü.