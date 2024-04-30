  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Göz Göz’e tebrik yağdı

Göz Göz’e tebrik yağdı

Sarı-kırmızılı ekibe spor ve siyaset camiası kucak açtı

HABER MERKEZİ
Göz Göz’e tebrik yağdı

GÖZTEPE'NİN Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Süper Lig'e çıkışını ilan etmesinin ardından tebrik mesajları yağdı. Sosyal medya üzerinden yapılan şampiyonluk paylaşımlarıyla galibiyet coşkusunu yaşayan spor ve siyaset camiasının önemli isimleri sarı-kırmızılı ekibi 'X' gündeminde ilk sıraya kadar yükseltti.

Göztepe sosyal medya hesabının altına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tebrik mesajı yazarak özel olarak kutladı. Ayrıca Ak Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Göztepe, Süper Lig'e hoş geldin' paylaşımı yaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi de Göztepe'ye kutlama mesajı geçerken, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'da sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu tebrik eden isimler arasındaydı.

Göztepe'yi 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e taşıyan Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncuları Titi, Jahovic, Beto, Diabate, Halil Akbunar, Berkan Emir, Andre Castro gibi birçok isim tebrik mesajı yayımladı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA