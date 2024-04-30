Göz Göz’e tebrik yağdı

GÖZTEPE'NİN Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Süper Lig'e çıkışını ilan etmesinin ardından tebrik mesajları yağdı. Sosyal medya üzerinden yapılan şampiyonluk paylaşımlarıyla galibiyet coşkusunu yaşayan spor ve siyaset camiasının önemli isimleri sarı-kırmızılı ekibi 'X' gündeminde ilk sıraya kadar yükseltti.

Göztepe sosyal medya hesabının altına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tebrik mesajı yazarak özel olarak kutladı. Ayrıca Ak Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Göztepe, Süper Lig'e hoş geldin' paylaşımı yaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi de Göztepe'ye kutlama mesajı geçerken, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'da sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu tebrik eden isimler arasındaydı.

Göztepe'yi 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e taşıyan Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncuları Titi, Jahovic, Beto, Diabate, Halil Akbunar, Berkan Emir, Andre Castro gibi birçok isim tebrik mesajı yayımladı.