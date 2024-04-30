Herkes bu maçı konuştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, hafta sonunda Play-Off yarışı veren Ankaraspor'a konuk oldu. İki ekibe de beraberliğin yeteceği karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçta kaleye 1 isabetli şut bile çekilmemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

'KESİNLİKLE ŞİKE OLAYI YOK'

Karşılaşmanın ardından maçta şike olduğu iddiaları ortaya atılırken, Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Söz konusu maçla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya da iddialar üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Karşılaşmada kesinlikle şike olayının olmadığını belirten Başkan Kaya, "Biz son maçımız olan Ankaraspor deplasmanında sahada mücadelemizi yaptık. Oyuncularımız karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiler. Defansımız ve kalecimiz gol yememek için büyük çaba sarf etti. Golcülerimiz de ligde kalabilmek ve işi şansa bırakmamak için rakip kalede gol aradılar. Kesinlikle şike olayı yoktur. Bize ligde kalabilmemiz için 1 puan yetiyordu ve aldık. Tüm oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum" diye konuştu.