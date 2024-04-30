Horoz çıkmazda

TFF 2. Lig'e veda eden ve 58 yıllık tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşen Denizlispor iyice çıkmaza girdi. Son üç sezondur transfer yasağına neden olan borç rakamının 400 milyon liraya dayanması, 6 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Olağan Genel Kurul öncesi, yönetime talip olacakların gözünü korkutuyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde kulüpte görev yapan mevcut başkan Mehmet Uz ile eski başkanlar Mustafa Baysal, Zafer Katrancı, Mehmet Özsoy, Mustafa Üstek, Hasan Kıbrıslıoğlu, Süleyman Urkay ve Ali Çetin'i ağırladı.

BAŞKANLAR ZİRVESİ KURULDU

Kulübün geleceği masaya yatırılırken, futbolcu alacakları ile FIFA'da görülen davalardan doğan alacaklar da kalem kalem gözler önüne serildi. Faiziyle birlikte toplam borcun 301 milyon lira olduğu, gelecek ödemelerle birlikte bu rakamın 350- 400 milyon liraya ulaşacağı ifade edildi. Eski başkan Ali Çetin döneminde 33, Mehmet Uz döneminde de 9 futbolcunun alacağı olduğu görüldü. Listede eski başkanlar Süleyman Urkay, Mehmet Özsoy ve Mustafa Şavluk döneminden de birer alacak olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK ALACAKLI SUBOTIC

Yeşil siyahlı kulüpten hala alacağı bulunan ve transfer yasağı getiren futbolcuların Tiago Lopes, Diskerud, Varella, Aissati, Estupinan, Bergdich, Mesanovic, Bakalorz, Barrow, Murawski, Subotic, Sagal, Dossevi, Leisman, Ayman, Rodallega, Stachowiak, Darri, Sacko, N'Diaye, Leo Schwechlen, Dja Djedje ile Leeds United, Mlada Boleslav Kulüpleri olduğu öğrenildi. Futbolculara olan geçmişborçlar içinde en büyük borcun faizleri ile birlikte 1 milyon 273 bin Euro ile Subotic'e ait olduğu bilgisi yer aldı.