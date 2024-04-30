Karşıyaka filede iki Kübalı aldı

KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nden yıllardır Sultanlar Ligi'ne dönmeye çalışan Karşıyaka, yeni sezon öncesi iki Kübalı oyuncuyla birden anlaştı. Yeşil-kırmızılılar, Yunanistan ekibi AEK'dan orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve Panathinaikos'tan smaçör Kenia Carcaces ile el sıkıştığını duyurdu. 25 yaşındaki Blanco, ülkesinde Matanzas, İsviçre'de Volero Zürich, İtalya'da Busto Arsizi'da da forma giydi.

1.92 boyundaki voleybolcu İsviçre'de lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşadı. 38 yaşındaki Kenia Carcaces ise Japonya'da Hisamitsu Springs ve Ageo Medics, Küba'da Habana, İsviçre'de Volero Zürich, Brezilya'da Osasco, İtalya'da Casalmaggiore, Perugia, Megabox Volley Vallefoglia ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde oynadı.