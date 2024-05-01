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Haberler Spor Avrupa’da yarı final heyecanı

Avrupa’da yarı final heyecanı

HABER MERKEZİ
Avrupa’da yarı final heyecanı
AVRUPA'NIN futboldaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Atletico Madrid'i 2-1 yenildiği maçın rövanşında 4-2'lik skorla eleyen Borussia Dortmund ile Barcelona'yı 3-2 yenildiği ilk maçın ardından İspanya'da 4-1 yenerek tur atlayan Paris Saint Germain, bu akşam saat 22.00'de Almanya'da ilk maçta karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi Haller, Malen ve Bensebaini'nin sakatlıklarının sürdüğü Dortmund'da kaptan Hummels'in durumu ise maç saatinde belli olacak. PSG'de ise Kimpembe dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
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