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Haberler Spor Beşiktaş’ta rota Almanya

Beşiktaş’ta rota Almanya

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ta rota Almanya

SÜPER Lig'de üçüncülük yarışında geriye düşen Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, teknik direktör adayları arasında ilk sıraya yazılan Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Arat'ın görüşmede Şahin'in taleplerini dinleyerek genç teknik adamı ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

SPORTİF DİREKTÖR GÖREVİ

Siyah-beyazlı yönetim, sportif direktörlük için ise Devin Özek'le temaslarını sıklaştırdı. Bir süredir Bayer Leverkusen'de Futbol A Takımı Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Devin Özek ile bir görüşme yapan Başkan Arat'ın bu konuda da önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

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