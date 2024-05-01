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Haberler Spor Bodrum FK kendi kaderini çizecek

Bodrum FK kendi kaderini çizecek

HABER MERKEZİ
Bodrum FK kendi kaderini çizecek
TRENDYOL Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, kalan iki haftada kritik maçlara çıkacak. Play-Off hattının dışında yer alan Gençlerbirliği'nin 6 puan önünde son iki haftaya giren yeşil-beyazlılar, bir puan alması halinde Play- Off oynamaya hak kazanacak. Bandırmaspor ile de 6 puanlık farkı bulunan Bodrum ekibi, rakibine ikili averajda üstünlük kurduğu için olası bir puan eşitliğinde rakibini geçebilecek. Bodrum'un son iki haftada fikstürü ise çok zorlu. Bodrum FK, ilk olarak 5 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Kocaelispor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, normal sezonun son haftasında ise Ege derbisinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe'ye konuk olacak.
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