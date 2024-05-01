Bornova 1877’de hedef 2. Lig

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği profesyonel ligde ilk senesinde normal sezonu 4.sırada tamamlayarak Play- Off'lara katılma hakkı elde eden Bornova 1877, perşembe günü ilk sınavına çıkıyor. Kuşadasıspor'la eşleşen İzmir ekibi 1. Tur maçını yarın evinde oynayacak. Ligin başında Play-Offlara kalmayı hedeflediklerini ve bu başarıya ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bornova 1877 Sportif Yatırımlar AŞ Başkanı Hüseyin Ok, sürdürülebilir başarı yakalamayı hedeflediklerini vurgularken, "26 sene sonra Bornova semtini profesyonel liglerde başarıyla temsil etmekten dolayı gururluyuz. Futbolcularımızın ve teknik ekibimizle birlikte tüm çalışanlarımızın emeği çok büyük. Tek amacımız ilk turdaki rakibimiz Kuşadasıspor'u eleyip TFF İkinci Lig için var gücümüzle çalışmak" ifadelerini kullanarak iddialı açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN OK'TAN DESTEK ÇAĞRISI

EGE derbisinde Play-Off 1. Turu'nda Kuşadasıspor'la hayati bir maça çıkacak olan İzmir temsilcisi saha avantajını kullanmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda başkan Ok taraftarlara ve İzmir'e seslenerek kritik randevuda tribünleri doldurmalarını destek istedi. Ok, "Tüm İzmirlileri bizleri desteklemeleri için yarın oynayacağımız maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.