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Efeler 09’un kozu Enescan

HABER MERKEZİ
Efeler 09’un kozu Enescan
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off oynamaya hak kazanan Efeler 09 SFK'da tüm gözler yarın oynanacak Play-Off turunun ilk maçına çevrildi. Deplasmanda Turgutluspor ile Ege derbisine çıkacak olan yeşil-beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak bu turda rakibini yenerek İkinci Lig'e biraz daha yaklaşmak istiyor. Aydın ekibinin bu maçtaki en büyük kozu Enescan Özdemir olacak. Sezon başında Kelkit FK'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bu sezon 23 müsabakaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Enescan attığı 8 golle takımının da en skorer ismi oldu.
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