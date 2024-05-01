Merkezefendi’den yerli hamlesi

BASKETBOL Süper Lig ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket gelecek sezon yerli hamlesi yapacak. Başkan Veli Deveciler, sezon içindeki oyuncu trafiğini başarıyla yönettiklerini ancak hem kendilerinin hem de Zafer Aktaş ve ekibinin çok yorulduğunu belirterek gelecek sezon kadro iskeletinde 3-4 Türk oyuncuyu bulundurup, giden yabancı olduğunda takımın etkilenmeyeceğini söyledi. İki sezondur birçok yabancı oyuncunun ayrıldığını, yerlerine yenilerinin alındığını hatırlatan Deveciler, "Bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Bu nedenle yeni kadromuzu kurarken, bütçeyi de artırarak 3-4 yerli oyuncu almayı planlıyoruz. Bunu başardığımızda ayrılan yabancılar olsa bile fazla etkilenmeyiz. Dünyada bizde oynayabilecek çok fazla yabancı oyuncu var. Önemli olan yerli oyuncu konusunu sağlıklı şekilde çözümlemek" dedi. Deveciler, koç Zafer Aktaş'ın sözleşmesinin devam ettiğini ve kendisi ile devam etmek istediklerini ifade ederken, "Değişen ekonomik koşullara göre rakamı revize ederiz. Birbirimize alıştık ve güvendik. Ancak yeni kadroyu kurarken, onu da rahat ettirecek olanakları sağlayıp sezon içinde çok fazla yorulmasını önlememiz lazım" şeklinde konuştu.