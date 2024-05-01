Montella’dan Terim’e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Terim ile milli takımdan Türk, İtalyan ve Yunan futboluna uzanan geniş yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra takımın antrenmanını takip eden Montella, milli oyuncu Samet Akaydın'ın yanı sıra Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından Dragowski ve Vitor Hugo ile de sohbet etti.

YUNAN EKİBİYLE AYRILIK YAKIN

Öte yandan, Panathinaikos'un ligde iç sahadaki mağlubiyet sonrası Fatih Terim ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Yunanistan basınında yer alan haberlerde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un Terim'le ilgili kararını değiştirdiği ve deneyimli teknik adamla yolların ayrılacağı bildirildi. Aris yenilgisi ve sonrasında yaşananların başkanın fikrini değiştirmesine sebep olduğu ifade edildi.