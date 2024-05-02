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Başarıya yelken açtılar

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, bu yıl 13.’sü düzenlenen Jimmy Key Yarışları’nda iki kategoride birinci olmayı başardı

HABER MERKEZİ
Başarıya yelken açtılar

YAŞAR Üniversitesi Yelken Takımı, bu yıl 13. kez düzenlenen Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda iki kategoride zirvede yer aldı. Urla İskele'de toplamda 8 kategoride gerçekleşen yarışa, 18 üniversiteden 27 takım katıldı.

Kairos ve Hit Sailing adlı iki tekneyle yarışan Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, IRC A 2 ve IRC B 1 kategorilerinde birincilik ödülünü kazandı.

Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'na, takımı desteklemek adına; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller katıldı.

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