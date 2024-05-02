Başarıya yelken açtılar

YAŞAR Üniversitesi Yelken Takımı, bu yıl 13. kez düzenlenen Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda iki kategoride zirvede yer aldı. Urla İskele'de toplamda 8 kategoride gerçekleşen yarışa, 18 üniversiteden 27 takım katıldı.

Kairos ve Hit Sailing adlı iki tekneyle yarışan Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, IRC A 2 ve IRC B 1 kategorilerinde birincilik ödülünü kazandı.

Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'na, takımı desteklemek adına; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller katıldı.