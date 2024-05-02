TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynayacak Bucaspor 1928'in ritmi bozuldu. Ligde son 11 karşılaşmasından 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak lider Esenler Erokspor ile puan farkını 2'ye kadar düşüren sarı-lacivertliler, müthiş bir havaya girmişti. Üst üste alınan puanlarla iyice liderlik havasına giren İzmir temsilcisi, yaklaşık 3 hafta önce oynanan 1461 Trabzon karşılaşmasıyla darmaduman oldu. Bu karşılaşmadan galibiyet alıp taraftarı önünde Esenler Erokspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturma planları yapan İzmir ekibi, önce Trabzon ekibine yenildi. Ardından evinde İstanbul temsilcisine yenilen sarı-lacivertliler, son olarak Afyon ile berabere kaldı. Yeniden ritim tutturmak isteyen Bucaspor, hedefine Play-Off'tan ulaşmaya çalışacak.