TÜRKİYE'NİN 112. yılını kutlayan en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 6 senedir kurtulamadığı TFF 3. Lig'den çıkmak için Play-Off maratonuna bugün başlıyor. 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu üçüncü sırada bitirerek 4 sezon sonra ilk kez Play-Off oynamaya hak kazanan İzmir temsilcisi, ilk turda eşleştiği Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak tarihi maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Kaf-Kaf'ta sakatlıkları süren Yasin, Ferdi ve Sefa forma giymeyecek. Rakibiyle sezon içinde deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kaybeden Karşıyaka, İzmir'deki rövanşı 1-0 kazanmıştı.

'6 KARŞILAŞMAMIZ KALDI'

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü kritik karşılaşma öncesi camiaya seslendi. di. Ergüllü, "Göreve gelirken normal sezonu şampiyon bitirme planımız vardı ancak bir takım olaylar hedefi revize ettirdi. Bu takımı bu 6 maç sonunda bir üst lige taşıyacağız. Bu güvenle, heyecanla ve en önemlisi bu inançla, inşallah 25 Mayıs akşamı tüm Karşıyakalılar Allah'ın izni ile mağrur, gururlu ve mutlu olacak. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte, omuz omuza, inanıyoruz sizlere" dedi. Öte yandan Karşıyaka yönetimi, camiayla birlikte bugün saat 13.00'te Mavişehir'deki yeni kulüp merkezinde açıklama yapacak.

YİNE YALNIZ OLMAYACAK

2. Lig yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Karşıyaka bu akşam da yalnız olmayacak. Yıllardır takımlarını bir an olsun desteklemekten vazgeçmeyen taraftarlar, Anadolu Üniversitesi karşısında oynanacak maçta da görevini eksiksiz yerine getirecek. İzmir temsilcisinin taraftarları günler öncesinden satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterirken, stadın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor.