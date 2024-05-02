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Haberler Spor Manisa FK hala tedirgin

Manisa FK hala tedirgin

HABER MERKEZİ
Manisa FK hala tedirgin
TRENDYOL 1. Lig'de çok kötü bir sezon geçiren Manisa FK, işini şansa bırakmak istemiyor. Ligde istediği performansı sergileyemeyen ve baştan aşağıya hayal kırıklığıyla noktayı koymak için hazırlanan siyah-beyazlılar, ateş hattından uzaklaşarak işini şansa bırakmak istemiyor. Düşme potasındaki Adanaspor ile arasında 4 puanlık bir fark bulunan ve bitime 2 maç kala hala matematiksel olarak hala düşme ihtimali bulunan Manisa ekibi, oynayacağı son 2 karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak korkulu rüya görmek istemiyor. Manisa temsilcisi, önce ilk 6'daki Boluspor ile ardından da Şanlıurfaspor ile kapışacak.
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