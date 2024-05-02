Örnek proje

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), futbol kulüplerinin kente sağladığı ekonomik, kültürel ve sosyal katkıyı artırmak için harekete geçti. İzmir futbolunun gelişimini hızlandırmayı, Türkiye'ye örnek olacak projeler üretmeyi hedefleyen iki kurum arasında resmi sözleşme imzalandı.

Profesyonel liglerde 9 takımı bulunan İzmir'de sağlanan güç birliği kapsamında, İEÜ EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde 7 akademisyenden oluşan bir ekip kuruldu. Sosyoloji, iletişim, ekonomi ve şehir planlama gibi farklı uzmanlık alanları bulunan İEÜ'lü akademisyenler, veri analizlerine ve saha çalışmalarına başladı. 8 ayda tamamlanması hedeflenen çalışmanın ardından futbol kulüplerinin kentin marka değerine ve ekonomisine katkısını artırmak hedefiyle projeler hayata geçirilecek.

3 AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Proje için resmi sözleşme İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Başkan Vekili Talat Papatya tarafından imzalandı. İEÜ EKOKENT Müdürü Prof. Dr. Burak Doğu, "İlk olarak Türkiye ve dünya genelindeki spor kulüplerinin yerel kalkınmaya etkisini konu alan akademik çalışmaları inceleyip iyi uygulamaları tespit edeceğiz. Ardından ikincil kaynaklardan elde edeceğimiz bulgular çerçevesinde bir çalışma yürüteceğiz. Son aşamada ise sahada anket çalışmaları ve mülakatlar gerçekleştireceğiz" dedi. İZVAK Başkanı Erten elde edilecek verilerin kent yöneticileriyle, kulüplerle ve sponsorlarla paylaşılacağını dile getirirken, Başkan Vekili Papatya da "Futbol için yapılacak her proje İzmir'in geleceği için atılmış önemli bir adımdır" dedi.