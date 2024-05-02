Play-Off’ta büyük heyecan

TFF 3. Lig'de derbi heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlarken, 4 Ege temsilcisi 1. turda birbirlerine rakip olacak, adeta derbi rüzgarı esecek. 3. Lig 2. Grup'taki Play-Off maçlarının ilk turunda Turgutluspor ile Efeler 09 SFK isimlerini üst tura yazdırma hedefiyle rakip olacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak.

HEYECAN SÜRECEK

Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltı atışlarında mağlup eden taraf tur atlayıp Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi maçının galibiyle eşleşecek. Play-Off'ta Turgutlu ile Efeler maçının ardından heyecan akşam da sürecek. TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk yılında Play-Off'a kalmayı başaran İzmir temsilcisi Bornova 1877 ve üst üste ikinci kez finallere adını yazdıran Kuşadasıspor da birbirine rakip olacak. Doğanlar Stadı'ndaki Play-Off ilk tur eşleşmesinin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk turu geçecek takım Silivrispor-Belediye Kütahyaspor eşleşmesinin galibiyle grup finaline çıkmak için iki maç yapmaya hak kazanacak.