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Haberler Spor Semih için Fulham devrede

Semih için Fulham devrede

HABER MERKEZİ
Semih için Fulham devrede
BEŞİKTAŞ'IN genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İngiltere ekibi Fulham resmen devreye girdi. Londra ekibinin 71 yaşındaki scout şefi Brian Talbot ciddi bir hastalığı olmasına rağmen İstanbul'a geldi ve siyah-beyazlıların futbol direktörü Samet Aybaba ile bir araya geldi. İddiaya göre Talbot, 15 milyon euro'luk bir tekliften bahsetti. Aybaba'nın ise bu teklifi yönetime iletmek üzere Talbot'tan süre istediği kaydedildi. Öte yandan Talbot'un, Semih için kendi görev tanımının dışına çıkıp Tony Khan'ın sorumluluk alanına girdiği için kariyerini riske attığı da öğrenildi.
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