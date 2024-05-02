TFF 18 Temmuz’a kadar görev başında

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 18 Temmuz'a kadar görevine devam edeceğini açıkladı. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun yanı sıra kurulların da görev sürelerinin bitmesine üç yıl kala 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde yeni sezonla ilgili tüm hazırlıklar eksiksiz hayata geçirilmiştir. Buna rağmen A Milli Takım'ın turnuva öncesi hazırlıklarını aksatma ihtimalini bile hiçe sayan bazı kulüp yöneticilerinin seçimli genel kurul yapma yönündeki ısrarlı çabalarını hayretle izliyoruz. Gayemiz TFF'de adil ve rekabetçi bir seçim ortamı oluşturmaktır" denildi.