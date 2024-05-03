Bodrum hedefini belirledi

Trendyol Birinci Lig'de bitime 2 maç kala 53 puanla altıncı sırada yer alan Bodrum FK, Play-Off oynamayı büyük ölçüde garantilerken, teknik direktör İsmet Taşdemir uyarılarda bulundu. İkinci yarıda istediği sonuçları alamayan ve hedefinden uzaklaşan yeşilbeyazlılar, kalan haftalarda iki kritik müsabakaya çıkacak. Bu hafta iç sahada Kocaelispor, son maçta ise Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bir puanın hedefleri için yeterli olduğunu söyledi.

İKİ MAÇTA HEDEF 6 PUAN

Taşdemir, "Matematiksel olarak 1 puan bizi Play-Off potasına resmen sokacak. Ancak sıralama da bizim açımızdan önemli. Bu hafta önemli rakibimiz Kocaelispor ile evimizde oynayacağız. Kazanırsak 55 puana sahip Kocaelispor'un önüne geçeriz. Ligde 3'üncülük için halen şansımız da var. Biz geçen sezon final oynadık. Bu sezon da camiamıza Play-Off heyecanı yaşatmak istiyoruz. Kalan 2 maçımızı kazanıp ardından yolumuza bakacağız. Hata yapmak istemiyoruz" dedi.