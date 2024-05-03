Bornova 1877 havlu attı

TFF 3. Lig Play-Off 1. Turunda Bornova 1877 ile Kuşadasıspor karşılaştı. 27'de ceza sahasında topla buluşan Yavuz Selim'in pasında Malik'in altı pas üzerinden sert şutu ağlara gitti: 0-1. 71'de Bornova atağında Erkan sağ kanattaki Emre'ye pasını verdi. Emre'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Yasin röveşatayla topu ağlara gönderdi: 1-1. 90'da Kuşadasıspor'un kullandığı kornerde kalecinin yumrukladığı top ceza sahası önünde Volkan'ın önünde kaldı. Rakibinden sıyrılıp şutunu çeken Volkan topu yerden ağlara gönderdi: 1-2. Maç bu skorla sona erdi ve Kuşadasıspor ikinci turda Silivrispor'u penaltılarla eleyen Kütahyaspor'un rakibi oldu.