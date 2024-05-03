  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Buca’da golcü Erhan belirsizliği

Buca’da golcü Erhan belirsizliği

HABER MERKEZİ
Buca’da golcü Erhan belirsizliği

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirve umudunu yitiren Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk belirsizliği sürüyor. Son 2 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren ve bu sezon attığı 9 gol ile takımın en skorer isimleri arasında yer alan Çelenk, Erok maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Afyon'da forma giyememişti.

ANIL'A ŞANS DOĞDU

Deneyimli futbolcu Erhan Çelenk'in kritik randevuda oynayıp oynamayacağının maç günü netlik kazanacağı ifade edildi. Bucaspor 1928'de Erhan'ın bu hafta da görev yapamaması halinde başarılı teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın Arda'yı ilk 11'de oynatması bekleniyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA