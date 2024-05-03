İrfan Can’a dev talip

SÜPER Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de şok bir ayrılık gerçekleşebilir. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan İrfan Can Kahveci'ye Fransa'dan talip var. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, yıldız futbolcuyu transfer listesine ekledi. İrfan Can'a ilgisinin yüksek olduğu belirtilen haberde, oyuncunun bonservisi için 20 milyon Euro ödemeye hazır oldukları da aktarıldı.

30 MAÇTA 12 GOL ATTI

SÜPER Lig'de 30 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyen İrfan Can, Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha, bu sezon sarı-lacivertli forma altında 18. golüne ulaştı. Yıldız futbolcunun da Fransa'ya gitmeye sıcak baktığı ancak lig sonunda görüşelim mesajı ilettiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin de gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan İrfan Can'ı göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.