Onuachu kapışması

LİGLERDE son haftalara girilirken, takımlar da yeni sezon için hamlelerine başladı. Bu bağlamda bu sezon hedeflerine ulaşamayan Beşiktaş'ta bir yandan yeni teknik direktör arayışlarına başlarken, diğer yandan da alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu sezon hücum hattında sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlıların Paul Onuachu'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

ÜÇ KULÜP DE PEŞİNDE

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'dan sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a gelen golcü isim gösterdiği performansla yıldızını parlatmıştı. Bordo- mavili ekibinde oyuncunun takımıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, devreye Beşiktaş'ta girdi. Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin de yıldız isim ile ilgili çalışmalar yaptığı öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maça çıkarken, 12 gol atıp 4 de asist yaptı.