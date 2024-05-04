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Haberler Spor Altay’a artçı şok!

Altay’a artçı şok!

FIFA, eski futbolcusu Alhassan Adamu’nun yetiştiricilik bedelini ödemediği için İzmir temsilcisine 6 puan silme cezası uyguladı.

HABER MERKEZİ
Altay’a artçı şok!

Trendyol 1. Lig'de transfer yasaklısı kadrosuyla tutunamayıp 2. Lig'e düşen Altay, eski yabancılarından kaynaklı borçları yüzünden 6 puanından daha oldu. Bu sezon daha önce Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için TFF tarafından 3 puanı silinen siyah-beyazlılar, FIFA'dan da ceza aldı. FIFA, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı kulüpte forma giyen, ardından ülkemizde Menemen ve Keçiören'de de görev yapan Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu'nun yetiştirici kulübü Kano Pillars FC'ye ödenmeyen yetiştiricilik bedeli nedeniyle Altay'a verdiği 6 puan silme cezasını uyguladı.

TAM 9 PUANI SİLİNDİ

Bu sezon toplam 9 puanı silinen Altay, ligde 9 puana düştü. Adanaspor ve Keçiörengücü maçlarıyla 1. Lig macerasını tamamlayarak seneye 2. Lig'de mücadele edecek İzmir'in köklü ekibinin eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle yine FIFA tarafından puan silme ve küme düşürülme ihtimalleri bulunuyor. Altay, 2021'de döndüğü Süper Lig'de tek sezon kalarak tarihi borç yüküyle alt lige düşmüştü.

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