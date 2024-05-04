Bisiklet Türkiye Kupası heyecanı Pamukkale’de

Bisiklette Türkiye Kupası heyecanı hafta sonu Denizli'de yaşanacak. Bugün ve yarın Türkiye Kupası 3. Etap yarışlarında sporcular en iyi dereceyi alabilmek için pedal çevirecek. Yarışlara Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 250 sporcunun katılacağı açıklandı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek yarışlarda ilk start 04 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da U12 Minikler kategorisinde verilecek. Ardından sırasıyla U15, U17, U19 ve Büyük Kadınlar yarışları yapılacak. Türkiye Kupasının ikinci günü olan 05 Mayıs 2024 Pazar günü saat 09.30'da Büyük Kadın, U19 Kız, U17 Erkek kategorilerinde 9 kilometre tırmanma yarışları ile başlayacak.