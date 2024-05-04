Çeşme’de yarı maraton şöleni

Ege'nin incisi Çeşme'de tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde koşmak isteyenler bu sene ikincisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda buluşacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek yarışta toplamda bin 745 sporcu mücadele verecek. "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganı ile start alacak organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, D-Smart ve birçok önemli markanın katkılarıyla gerçekleşecek. Yarış, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek. Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun 21K ve 10K koşuları gerçekleştirilecek. Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi görecek.