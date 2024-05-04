Gol düellosu Kara Kartal’ın

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. 5. dakikada Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan'dan seken topu arka direkte Olawoyin boş kaleye gönderdi: 0-1. 7'de Rashica'nın ortasında Salih arka direkte topu içeri çevirdi. Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 1-1. 9'da sağdan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği topu Salih çizgi üzerinde içeri çevirdi ve Semih topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı belirlendi. 38'de Ghezzal'ın uzaktan sert şutu üst direğin köşesine çarparak geri geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

TEMPOLU OYUN SÜRDÜ

65'TE Semih'in pasında soldan hareketlenen Ghezzal kale çizgisine inip ortaladı. Ceza sahasında Rashica'nın kafa vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1. 68'de Shelvey'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta çok iyi yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu köşeden filelerle buluştu: 2-2. 90+7'de ceza sahasında yaşanan karambolde Worrall'ın şutunda savunmadan seken top çizgiden çevrildi. Topun çizgiyi geçtiğini belirleyen hakem golü verdi ve maç 3-2 sona erdi.

MASUAKU SAKATLANDI

Beşiktaş'ta önceki gün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde maç kadrosundan çıkartıldı. Uzun süren sakatlığının ardından kupadaki Ankaragücü maçında 45, Fenerbahçe derbisinde ise 90 dakika sahada kalan tecrübeli sol bekin yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SALİH 3 AY SONRA FORMAYI KAPTI

Siyah-Beyazlı ekipte tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan 8 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Konyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan Salih, sonraki 6 maçta kadroda yer almamış, Fenerbahçe mücadelesinde ise kadroda olmasına rağmen süre bulamamıştı. Salih, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında ise son 2 dakikada oyuna dahil olmuştu.