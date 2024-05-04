Nazilli Bld’de Ömer’den açıklama

TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor'da kaptan Ömer Kavurkacı'nın sosyal medya mesajı yanlış anlaşıldı. Deneyimli eldiven sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Söylenecek çok söz yazılacak çok şey var. Belki de kulüp tarihinin en zor sezonunda, alt yapısından yetiştiğim memleketimin takımında arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda aldığımız emaneti yerinde bırakmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu yolculukta bize yardımcı olan tüm yöneticilerimize, tüm hocalarımıza, tüm kulüp çalışanlarına ve taraftarımıza teşekkür ederim. Ve ne desem az kalacak, tüm övgülerin hepsini hak eden koca yürekli takım arkadaşlarıma gösterdikleri büyük özveri ve emekleri için sonsuz teşekkürler. İyi ki sizleri tanımışım" ifadelerini kullanırken, bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.

"VEDA DEĞİL, TEŞEKKÜR"

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi mayıs ayının sonunda bitecek olan tecrübeli file bekçisi, bir ayrılığın olmayacağını duyurdu. Kavurkacı, "Yaptığım paylaşım yanlış anlaşılmıştır. Ayrılık mesajı değil, teşekkür mesajıdır" ifadelerine yer verdi. Sezon başında büyük belirsizliklere rağmen takımda kalan ve oyunculara önderlik eden Ömer Kavurkacı, 18 karşılaşmada forma giydi. Ancak ilk yarının son maçında çapraz bağları kopan Ömer Kavurkacı, uzun bir süredir yeşil sahalardan uzak kalmıştı.