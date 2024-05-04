Potada derbi günü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası Ege derbilerine sahne olacak. Play-Off'u garantileyen iki ekibin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, bugün deplasmanda 15.30'da Manisa BŞB'ye konuk olacak. Zorlu müsabaka Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. KSK 20 galibiyetle 4., Manisa ekibi ise 16 galibiyetle 5. basamakta yer alıyor. İzmir ekibinin, Ege derbisini kazanması ve Beşiktaş'ın ise haftayı yenilgiyle noktalaması durumunda normal sezonu 3.'lükle noktalama şansı bulunurken, Manisa BŞB ise mağlup olması durumunda yerini kaybetmeyle karşı karşıya kalabilir.

ALİAĞA GARANTİ PEŞİNDE

Aliağa Petkim ise küme düşen Çağdaş Bodrum ile evinde oynayacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligde 6 takımın Play-Off'u garantilerken 14 galibiyetle 7. sırada yer alan İzmir ekibi kalan iki bileti almak için Büyükçekmece, Türk Telekom, TOFAŞ ve Bursaspor ile çekişiyor. Aliağa temsilcisi bugün kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın ilk 8 takım içine adını yazdıracak. Aliağa Petkim'in son hafta maçını kaybetmesi, bir maçı eksik Bursaspor'un da iki maçından bir galibiyet alması durumunda Play-Off'a kalacak son iki takımı 5'li averaj belirleyecek.