Aliağa’dan farklı tarife

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Çağdaş Bodrumspor'u 120-76 mağlup etti. Maça hızlı başyana ev sahibi ilk dakikalarda farkı açtı. Birinci çeyreği 26-17 önde geçen Aliağa, Efianayi, Starks ve Yavuz'un etkili hücumlarıyla devreye 65-39 önde girdi. Farkın açılmasıyla Bodrum da oyundan düştü ve ikinci yarı antrenman havasında geçti. Üçüncü periyodu 86-56 önde geçen İzmir temsilcisi, karşılaşmadan 44 sayı farkla 120-76 galip ayrıldı. Aliağa Petkim'de 30 sayıyla oynayan Efianayi karşılaşmanın yıldızı oldu. Bodrum'da ise Johnson'ın 12, Norris ve Warren'ın ise 11'er sayısı farklı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla sezonu 7. sırada bitiren Aliağa Petkimspor, Play-Off ilk turunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.