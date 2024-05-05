Çeşme’de maraton coşkusu

'DENİZİN Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!' sloganıyla Argeus Travel & Events tarafından organize edilen Çeşme Yarı Maratonu, 21K ve 10K'lık parkurlarda koşuldu. Bu yıl ikincisi gerçekleşen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21 ülkeden bin 745 sporcunun katılımıyla yapıldı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜL ALDI

MARATONDA 21K'lık parkurda erkeklerde birinci 1:09.33.07 derece elde eden Üzeyir Söylemez olurken, kadınlarda 1:29.29.07 derecesiyle İpek Öztosun liderlik kürsüsünde yer aldı. Erkeklerde ikinci 1:13.27'lik derecesiyle Kamil İnak olurken, üçüncülüğü ise 1:16.31 derecesiyle Ahmet Bayram aldı. kadınlarda ise 1:31.20 derece elde eden Beyza Güzel ikinci, 1:33.02'yle Fatma Taş da üçüncü oldu. 10 K'lık parkurda ise erkeklerde 0:34.31.81 derecesiyle Bedri Şimşek birinciliği alırken, kadınlarda 0:40.17.43 derece elde eden Özlem Işık ilk sıraya adını yazdırdı. Erkeklerde ikinci 35.24 derece elde eden Kaan Miyazaki Öztürk olurken, üçüncülük kürsüsüne 35.57 derecesiyle Osman Erkam Şafak yerleşti. Kadınlarda ise 40.56 derecesiyle Elif Güldiken ikinci, 41.56 alan Aysel Yalaç Dolay da üçüncü basamakta kendine yer buldu.