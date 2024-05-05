Menemen FK fırsat tepti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ilk 6 takım içinde bitiren Menemen FK deplasmanda konuk olduğu Amed Sportif'e 0-0 berabere kaldı. Play-Off'ta 24Erzincanspor'la karşılaşması garanti olan İzmir temsilcisi puan tablosunda rakibinin üzerinde yer alarak saha avantajını elde etmek için çıktığı karşılaşmada rakibine diş geçiremedi ve adeta fırsat tepti. Menemen FK, en yakın rakibi Erzincan'ın haftayı galibiyetle kapatmasıyla bir basamak geriledi. Mücadele boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler sezonu 65 puanla 5. sırada tamamlamış oldu.