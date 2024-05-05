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Menemen FK fırsat tepti

İzmir ekibi Amed ile golsüz berabere kalarak 5. sıraya geriledi ve Play-Off ilk turunda ev sahibi avantajını Erzincan’a kaptırdı

HABER MERKEZİ
Menemen FK fırsat tepti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ilk 6 takım içinde bitiren Menemen FK deplasmanda konuk olduğu Amed Sportif'e 0-0 berabere kaldı. Play-Off'ta 24Erzincanspor'la karşılaşması garanti olan İzmir temsilcisi puan tablosunda rakibinin üzerinde yer alarak saha avantajını elde etmek için çıktığı karşılaşmada rakibine diş geçiremedi ve adeta fırsat tepti. Menemen FK, en yakın rakibi Erzincan'ın haftayı galibiyetle kapatmasıyla bir basamak geriledi. Mücadele boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler sezonu 65 puanla 5. sırada tamamlamış oldu.
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