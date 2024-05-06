TFF 3. Lig'de ilk yılını geçiren ve sezonu ikinci sırada namağlup tamamlayarak Play-Off finali oynamaya hak kazanan Aliağa FK rakibini bekliyor. Bu sezon 1. Grup'ta çıktığı 28 müsabakada 19 galibiyet, 9 beraberlik alırken profesyonel liglerde yenilgi almayan tek kulüp olmayı başaran sarı-siyahlılar kendi grubunda ilk 2 elemeyi geçecek rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda, 20 Mayıs'ta evinde karşılaşacak. İzmir temsilcisinin rakibi bugün ilk maçı oynanacak Ayvalıkgücü Bld-52 Orduspor FK mücadelesinin sonucuna göre belli olacak. Sarı-siyahlılar, grupta oynayacağı finali kazanırsa 2. Grup'tan gelecek ekiple 25 Mayıs'ta tarafsız sahada 2. Lig'e yükselme maçına çıkacak.