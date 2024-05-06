Altay yine kayıp

Trendyol 1. Lig'de haftalar önce küme düşen Altay dün sahasında Adanaspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşmaya konuk ekip atak başladı. Henüz 5. dakikada Yepie Yepie'nin pasında Dabo çok uzak mesafeden kaleye şutladı. Savunmada Kuban'ın sırtına da çarpan top ağlara gitti: 0-1. 27'de Altay atağında Yusuf'un şutunda kaleci Ferhat'ı geçen top yan direkte patladı. 30'da Fernandes'in pasında Yepie Yepie kaleci Ozan'ı avladı: 0-2. 36'da Özgür'ün ortasında Kuban kafa ile topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İKİNCİ YARI ETKİSİZDİ

74'te Ciss serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 75'te Deniz'in kafasında sonuç gelmedi ve maç 2-0 sona erdi.

İZMİR'DE TATSIZ VEDA

İkinci Lig'e düşen Altay, bu sezon evindeki son maçta da Adanaspor'a yenilerek taraftarlarına tatsız veda etti. Son galibiyetini Giresunspor önünde alan siyah-beyazlılar üst üste 9. maçını da kaybederek üzücü bir seri yakaladı.