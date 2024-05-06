A.Ordu’da hayaller gerçek oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonun son maçında evinde Ankaraspor'la 3-3 berabere kalıp ligi 43 puanla 12. basamakta bitiren Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın hayali gerçek oldu. Altınordu Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken İzmir ekibinin Ankaraspor ile oynanan maçta ilk 11'i tamamen altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla kuruldu. "Bir gün ilk 11'deki oyuncularımızın hepsinin Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen oyuncular olmalarını hayal ediyorum" diyen Özkan'ın bu dileği önceki gün gerçekleşmiş oldu. Diğer yandan Antalya'da devam eden U14 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Altınordu U14 takımı da son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finale çıktı. Altınordu'nun gençleri çeyrek finalde Sakaryaspor ile eşleşti.