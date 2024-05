Bornova 1877’de Ok’tan teşekkür

Profesyonel lige çıktığı ilk sezonda grubunu 4. sırada tamamlayarak Play-Off'lara kalma başarısı gösteren ancak ilk tur maçında Kuşadasıspor'a 2-1 kaybederek elenen Bornova 1877'de Başkan Hüseyin Ok teşekkür mesajı yayımladı. Sezon başından bu yana taraftarlar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Ok, şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir Başarı' misyonu edinen kulübümüz, genç evlatlarımıza güvenerek kurduğu kadrosuyla ve sahada oynadığı oyunla, futbol otoritelerinden tam not alması bizler için asıl başarıdır. Sezon başında çıktığımız bu yolda bizleri destekleyen taraftarlarımıza, Bornova Belediyesi'ne, tesislerini bizlere açan Altay ve Karşıyaka'ya, Bornova Kulüpler Birliği'ne, sponsorlarımıza, futbolcularımızdan teknik ekibimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza bu başarıda pay sahibi oldukları için teşekkür ederiz."