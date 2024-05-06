Hedefi bitmiyor

Eyüpspor'u 3-0 yenerek bu sezon rakibini ikinci kez mağlup eden Göztepe, gözünü şimdi de zirveye dikti. Maçlar öncesi liderlik şansını bulunduran İzmir temsilcisi, rakibinin son haftada kaybetmesi, kendisinin de yenmesi durumunda sezonu birinci sırada tamamlayacak. Göztepe son hafta sahasında Bodrum FK ile Eyüp ise deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Eyüpspor'a iki maçta toplam 8 gol atma başarısı gösteren Göz-Göz, lidere karşı gösterdiği performansla da göz kamaştırıyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendileri için iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "11'e 11 olan bölümde de üstün olan taraf bizdik. Daha sonra 1-0 oldu ve ardından kırmızı kart geldi. Bu bölümden sonra Eyüpspor için işlerin zorlaştığını düşünüyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum Çünkü maçtan önce oyuncularım çok ciddi bir şekilde antrenman yaptı. Aynı şekilde maçta da ciddi bir şekilde oynayıp, galip geldiler. Uzun kutlamalar yaptık. Ardından ise kısa bir hazırlanma sürecimiz oldu ama oyuncularım hem kutlama yapmayı hem de ciddi bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi. Bu durumdan ötürü büyük bir mutluluk duyuyorum. Eyüpspor'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.