İstikrar abidesi Somaspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, teknik direktör Burhanettin Basatemür'le adeta istikrar abidesi oldu. Birçok genç futbolcuyla mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılar, son üç sezonda benzer performanslar sergiledi. 2020-2021 sezonunda Üçüncü Lig'de şampiyon olan ve 2021- 2022 sezonunda 2. Lig'de mücadele etmeye başlayan Manisa temsilcisi, o sezonu 53 puanla 10. basamakta tamamladı. 2022-2023 sezonunda ise 57 puan toplayan Somaspor 7. sırada ligi bitirdi. Siyah-beyazlılar bu sezonu ise 50 puanla 8. sırada tamamlarken, kısıtlı kadrosu ve imkanlara rağmen istikrarıyla büyük alkış topladı.