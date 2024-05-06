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Merkezefendi zaferle bitirdi

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi zaferle bitirdi

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde normal sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde bitirmeyi garantileyen Merkezefendi Belediye Basket, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 86-75 mağlup ederek ligi galibiyetle noktaladı. Denizli temsilcisi başa baş geçen ilk periyodu 25-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte konuk Bahçeşehir, Bouteille ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 44-41 önde gitti. Üçüncü periyotta Sibande ve Anthony Ge ile üst üste bulduğu basketlerle yeniden öne geçen Merkezefendi 67-63'lük galibiyete ulaştı. Son bölümde rakibinin gardını iyice düşüren Denizli ekibi, karşılaşmayı 11 sayı farkla 86-75 kazanarak sezonu 12 galibiyetle noktaladı.

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