Merkezefendi zaferle bitirdi

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde normal sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde bitirmeyi garantileyen Merkezefendi Belediye Basket, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 86-75 mağlup ederek ligi galibiyetle noktaladı. Denizli temsilcisi başa baş geçen ilk periyodu 25-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte konuk Bahçeşehir, Bouteille ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 44-41 önde gitti. Üçüncü periyotta Sibande ve Anthony Ge ile üst üste bulduğu basketlerle yeniden öne geçen Merkezefendi 67-63'lük galibiyete ulaştı. Son bölümde rakibinin gardını iyice düşüren Denizli ekibi, karşılaşmayı 11 sayı farkla 86-75 kazanarak sezonu 12 galibiyetle noktaladı.