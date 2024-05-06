Muğlaspor 3. Lig’de

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 25. hafta mücadelesinde sahasında Denizli ekibi Sarayköyspor'u konuk eden Muğlaspor rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve ligin bitimine bir hafta kala 3. Lig'e çıkmayı garantiledi. Muğla Atatürk Stadı'ndaki tarihi günde binlerce taraftar tribünlerde takımlarına maç boyunca büyük destek verdi. Maçı 13. dakikada Onur Garip'in attığı golle kazanan Muğlaspor 3 yıl sonra profesyonel lige dönüşünü ilan etti. Muğlaspor'da futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlarıyla şampiyonluğu doyasıya kutladı. Taraftarlar da maçın bitişiyle meşaleler yakıp görsel şölen yarattı. Muğlasporlu futbolcular taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken statta başlayan coşku tüm kente yayıldı. Yeşil-beyazlılar stadyum dışında şampiyonluk turu attı.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, sezon başından bu yana gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, "Taraftarlarımızın ve halkımızın hakkını ödeyemeyiz. Bize bu mutluluğu yaşatan futbolcularımıza ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Muğla'mızın marka değeri Muğlaspor artık 3. Lig'de. Hakkımızla şampiyon olduk" dedi.