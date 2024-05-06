Play-off haftası

TFF 3. Lig ve 2. Lig'de Play-Off heyecanı yaşanıyor. Üçüncü Lig'de Play- Off'a kalma başarısı gösteren ve ilk turda rakiplerini yenerek ikinci tura yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor, Efeler 09 SFK ve Kuşadasıspor bugün kritik maçlarda tur için avantajlı skor arayacak. İkinci Lig'de ise sezonu ilk 6 takım arasında bitiren iki İzmirli Menemen FK ve Bucaspor 1928 perşembe günü 1. Lig'e yükselmek adına zorlu maçlara çıkacak.

EGELİLER 2. TUR'DA SAHADA

3. Lig 1. Grup'ta ilk turda evinde Edirnespor'u normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla 5-4 yenerek eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci turun ilk sınavında 52 Orduspor FK'ya saat 20.00'de konuk olacak. Bu turu geçen takım grup finalinde Aliağa FK ile karşılaşacak. 2. Grup'ta ikinci tur ilk maçında Efeler 09 SFK bugün Anadolu Üniversitesi'ne saat 20.00'de konuk olacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf grup finalinde Elazığspor'la oynayacak. 3. Grup'ta ikinci tura çıkan Kuşadasıspor, rakibi Belediye Kütahyaspor'la serinin ilk maçını saat 16.00'da gurbette oynayacak. Turu geçen takım grup finalinde Erbaaspor'un rakibi olacak. Bu maçların rövanşları 10 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İKİ İZMİRLİ 1. LİG YOLUNDA

TFF 2. Lig'de ise sezonu ilk 6'da bitiren iki İzmirli Menemen FK ve Bucaspor 1928 perşembe günü ilk tur maçlarıyla zorlu serüvene adım atacak. Kırmızı Grup'ta sezonu 5. sırada bitirerek saha avantajını kaptıran Menemen FK perşembe günü dış sahada 24Erzincanspor'la tek maç üzerinden 20.00'de karşı karşıya gelecek. Menemen FK, rakibini elerse Iğdır FK-İskenderun galibiyle eşleşecek. Beyaz Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucaspor 1928 ise Play-Off'ta Yeni Mersin İdmanyurdu ile yine perşembe günü 20.00'de oynayacak. Saha avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler Mersin ekibini konuk edeceği ilk maçta taraftar gücünü de arkasına alacak. Buca, bu karşılaşmada rakibini elerse 2. turda 1461 Trabzon-Ankaraspor galibiyle eşleşecek.