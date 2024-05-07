Altınordu hedefi tutturdu

GEÇTİĞİMİZ sezon 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altınordu, birçok oyuncusu ile yollarını ayırdığı sezonda uzun süre düşme korkusu yaşamasına rağmen kümede kalma hedefini gerçekleştirmeyi başardı. Son haftalara doğru vites yükselten İzmir ekibi, yenilmezlik ve galibiyet serilerine imza atarak düşme hattından uzaklaşıp sezonu 12. sırada bitirdi. İzmir ekibinde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın "Bir gün ilk 11'deki oyuncularımızın hepsinin öz kaynak sisteminden yetişen oyuncular olmalarını hayal ediyorum" açıklaması da Ankaraspor maçında gerçekleşti. İzmir ekibi ligde kalmayı garantileyince son maça tamamen öz kaynak sisteminden yetişen futbolcularla çıktı.